Юрист Хаминский: продавец обязан вернуть деньги за просроченные подарочные карты

Подарочные карты прочно вошли в обиход россиян. Их дарят на свадьбы, юбилеи, другие памятные даты. Но граждане не всегда успевают воспользоваться карточками в указанный на них срок, и тогда продавцы зачастую отказывают в предоставлении товаров и услуг.
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