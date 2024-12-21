Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 463 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • StarPer
    Опять "родная нам страна", а мы то им нет.Песков: Абхазия о...
  • Сергей Иванов
    Что такое болтовня депутата? Почему молчит Минобороны?Депутат Колесник ...
  • Надежда Rudi
    Не юношу, а упырка - грабителя!Грабитель из Читы...

Юрист Хаминский: продавец обязан вернуть деньги за просроченные подарочные карты

Юрист Хаминский: продавец обязан вернуть деньги за просроченные подарочные карты

Подарочные карты прочно вошли в обиход россиян. Их дарят на свадьбы, юбилеи, другие памятные даты. Но граждане не всегда успевают воспользоваться карточками в указанный на них срок, и тогда продавцы зачастую отказывают в предоставлении товаров и услуг.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх