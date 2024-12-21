Юрист Хаминский: продавец обязан вернуть деньги за просроченные подарочные карты

Подарочные карты прочно вошли в обиход россиян. Их дарят на свадьбы, юбилеи, другие памятные даты. Но граждане не всегда успевают воспользоваться карточками в указанный на них срок, и тогда продавцы зачастую отказывают в предоставлении товаров и услуг.