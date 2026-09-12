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Регионы России

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ЦСКА увековечил память вратаря Сергея Перхуна

ЦСКА увековечил память вратаря Сергея Перхуна

Футбольный клуб ЦСКА навсегда поднял футболку бывшего вратаря команды Сергея Перхуна над полем домашней «ВЭБ Арены», почтив его память.

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