ЦСКА увековечил память вратаря Сергея Перхуна

Футбольный клуб ЦСКА навсегда поднял футболку бывшего вратаря команды Сергея Перхуна над полем домашней «ВЭБ Арены», почтив его память.
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