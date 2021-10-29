Конституция допускает: омбудсмен Севастополя о блокпостах против COVID-19

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым, Наталия Назарук. В принятом правительством Севастополя решении выставить блокпосты на въездах в город для недопуска граждан, не прошедших вакцинацию от COVID-19, нет нарушения конституционных прав россиян.