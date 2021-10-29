Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Никулин
    ну да надо было Сергею Валерьевичу самому зайти в поликлинику ..например номер 3 на Гоголя занять просто очередь и п...Сергей Аксёнов: О...
  • Сергей Нововожилов
    Мы проведем капиталистический субботник на день рождение В.И.Ленина. или первые выходные дни послеВасилий Грабован ...
  • Александр
    Мигранты и доходы прохвостов от строительства у нас вне закона.Несмотря на перио...

Конституция допускает: омбудсмен Севастополя о блокпостах против COVID-19

Конституция допускает: омбудсмен Севастополя о блокпостах против COVID-19

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым, Наталия Назарук. В принятом правительством Севастополя решении выставить блокпосты на въездах в город для недопуска граждан, не прошедших вакцинацию от COVID-19, нет нарушения конституционных прав россиян.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх