Минобразования проводит консультации по поводу бесплатного меню для учеников гимназий

Министерство образования и науки начало публичные консультации с родителями, учителями и специалистами по питанию для окончательной доработки нового типового меню для учащихся V–IX классов, которые с 1 сентября смогут пользоваться бесплатными завтраками.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии