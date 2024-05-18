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Елена Ивановна, позывной «Мама»: Спасибо всем, кто помнит и не забывает

Елена Ивановна, позывной «Мама»: Спасибо всем, кто помнит и не забывает

Сотрудник администрации военного санатория «Горки» Елена Ивановна в беседе с изданием «Аргументы недели» рассказала о выездных мероприятиях с бойцами, впечатлениях от концерта в Кремле и благодарностях от защитников.

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