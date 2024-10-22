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Китай

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Си Цзиньпин отбыл из Пекина в город Казань для участия в 16-м саммите БРИКС в России

Пекин, 22 октября /Синьхуа/ -- По приглашению президента РФ Владимира Путина председатель КНР Си Цзиньпин в первой половине дня во вторник специальным самолетом отбыл из Пекина в город Казань для участия в 16-м саммите БРИКС в России.

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