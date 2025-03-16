Al Araby: хуситы готовы к переговорам с США для достижения мира

Global Look Press/IMAGO/Hamza Ali/www.imago-images.de Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" выразили готовность к переговорам с Соединенными Штатами для достижения мира, если Вашингтон изъявит соответствующие намерения, сообщил катарскому телеканалу Al Araby представитель движения.
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