Al Araby: хуситы готовы к переговорам с США для достижения мира

Global Look Press/IMAGO/Hamza Ali/www.imago-images.de Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" выразили готовность к переговорам с Соединенными Штатами для достижения мира, если Вашингтон изъявит соответствующие намерения, сообщил катарскому телеканалу Al Araby представитель движения.