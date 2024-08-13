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Средний размер одобренного микрозайма вырос на 17%, до 22 тысяч рублей

Средний размер одобренного микрозайма вырос на 17%, до 22 тысяч рублей

Средняя сумма запрашиваемых микрозаймов в первом полугодии 2024 года увеличилась на 55% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года, в результате средний размер запрашиваемых микрокредитов за год возрос с 19,9 тысяч рублей до 30,8 тысяч рублей, пишут “Известия” со ссылкой на данные исследования Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia).

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