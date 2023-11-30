SpaceX начнёт тестировать сотовую связь через спутники Starlink в следующем месяце

В конце прошлого года стало известно о намерении SpaceX оснащать телекоммуникационные спутники Starlink оборудованием, которое позволит использовать их для сотовой связи — подключаться смогут самые обычные смартфоны без каких-либо модификаций.
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