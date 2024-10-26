Страна и люди
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Страна и люди

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ЦИК Грузии заявил, что «Грузинская мечта» набирает 55,3% голосов

ЦИК Грузии заявил, что «Грузинская мечта» набирает 55,3% голосов

В Грузии продолжается подсчет голосов прошедших парламентских выборов. После ручного подсчета голосов с более чем 54% участков лидирующее место получает правящая партия «Грузинская мечта - Демократическая Грузия».

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