ЦИК Грузии заявил, что «Грузинская мечта» набирает 55,3% голосов

В Грузии продолжается подсчет голосов прошедших парламентских выборов. После ручного подсчета голосов с более чем 54% участков лидирующее место получает правящая партия «Грузинская мечта - Демократическая Грузия».
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