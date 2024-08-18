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Учёные пробурили рекордно глубокую скважину в подводной горе Атлантис Массиф

Учёные пробурили рекордно глубокую скважину в подводной горе Атлантис Массиф

Важное событие в области геологических исследований произошло в мае 2023 года, когда команда учёных на борту судна JOIDES Resolution извлекла керн длиной 1268 метров из подводной горы Атлантис Массиф в Атлантическом океане.

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