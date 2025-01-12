Сегодня ранним утром в Никитовском районе города в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА украинских террористов на рейсовый автобус ра...

Украинский беспилотник атаковал автобус в Горловке, погиб водитель . Сегодня ранним утром в Никитовском районе города в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА украинских террористов на рейсовый автобус ранения, несовместимые с жизнью, получил водитель автобуса – мужчина 1970 г.