Сегодня ранним утром в Никитовском районе города в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА украинских террористов на рейсовый автобус ра...

Украинский беспилотник атаковал автобус в Горловке, погиб водитель . Сегодня ранним утром в Никитовском районе города в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА украинских террористов на рейсовый автобус ранения, несовместимые с жизнью, получил водитель автобуса – мужчина 1970 г.
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