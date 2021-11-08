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В октябре в Госкомцен поступило 64 обращения граждан

В октябре в Госкомцен поступило 64 обращения граждан

В октябре в Государственный комитет по ценам и тарифам Республики Крым поступило 64 обращения граждан, среди которых 29 письменных обращений, 24 обращения на горячую линию комитета и 6 обращений на телефонную линию Совета министров Республики Крым.

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