MES1 Daily Technical Analysis Micro E-mini S&P 500 Index Futures CME_MINI:MES1! SinerjiPortfoy MES1- Micro S&P 500 Index Futures Daily Technical Analysis The 21-day moving average (7,530), which was broken to the downside three days ago, continues to act as resistance and maintain selling pressure.
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