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В Госдуме назвали маразмом призыв генштаба Чехии к запугиванию России

В Госдуме назвали маразмом призыв генштаба Чехии к запугиванию России

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал 12 декабря заявление начальника генштаба Чехии Карела Ржегка о том, что возможного конфликта с РФ можно избежать только запугиванием.

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