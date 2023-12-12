В Госдуме назвали маразмом призыв генштаба Чехии к запугиванию России

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал 12 декабря заявление начальника генштаба Чехии Карела Ржегка о том, что возможного конфликта с РФ можно избежать только запугиванием.
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