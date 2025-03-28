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Царьград

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Англичанка случайно задушила младенца во время грудного вскармливания

Англичанка случайно задушила младенца во время грудного вскармливания

Она не видела лица из-за того, что неправильно положила его в слинг.Жительница Великобритании, кормившая грудью своего младенца, использовала слинг, что, к сожалению, привело к гибели ребёнка.

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