Где расположить новогоднюю елку по фэншуй для привлечения удачи и счастья в 2024 году Алёна Юрьева Древняя философия фэншуй не только предоставляет правила для создания гармоничного пространства, но и влияет на то, как мы можем привлечь удачу и благополучие в нашу жизнь.