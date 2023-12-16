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  • svetlana
    Отличная статья! ТАРО-загадка.Русская Школа Тар...

Где расположить новогоднюю елку по фэншуй для привлечения удачи и счастья в 2024 году

Где расположить новогоднюю елку по фэншуй для привлечения удачи и счастья в 2024 году

Где расположить новогоднюю елку по фэншуй для привлечения удачи и счастья в 2024 году Алёна Юрьева Древняя философия фэншуй не только предоставляет правила для создания гармоничного пространства, но и влияет на то, как мы можем привлечь удачу и благополучие в нашу жизнь.

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