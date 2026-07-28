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Сотрудники "Кузбассразрезугля" очищают берега малых рек в регионе

Сотрудники "Кузбассразрезугля" очищают берега малых рек в регионе

В рамках всероссийской акции по уборке водоемов «Вода России» сотрудники угольной компании «Кузбассразрезуголь» приняли участие в очистке от бытового и природного мусора берега рек Чесноковка и Большая Промышленная, которые являются притоками реки Томь.

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