Сотрудники "Кузбассразрезугля" очищают берега малых рек в регионе

В рамках всероссийской акции по уборке водоемов «Вода России» сотрудники угольной компании «Кузбассразрезуголь» приняли участие в очистке от бытового и природного мусора берега рек Чесноковка и Большая Промышленная, которые являются притоками реки Томь.