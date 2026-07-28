Сотрудники "Кузбассразрезугля" очищают берега малых рек в регионе

В рамках всероссийской акции по уборке водоемов «Вода России» сотрудники угольной компании «Кузбассразрезуголь» приняли участие в очистке от бытового и природного мусора берега рек Чесноковка и Большая Промышленная, которые являются притоками реки Томь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии