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Лукашенко назвал выгодным для Белоруссии строительство Западом забора на границе

Лукашенко назвал выгодным для Белоруссии строительство Западом забора на границе

Решение стран Запада возвести забор на границе с Белоруссией несёт выгоду для Минска. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

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