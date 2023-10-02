Жена Сергея Жигунова сорвалась из-за сравнения с Анастасией Заворотнюк

Сергей Жигунов и Виктория Ворожбит. Фото Женский журнал ХочуВиктория Ворожбит, супруга Сергея Жигунова, стала объектом внимания публики из-за своей схожести с Анастасией Заворотнюк, бывшей возлюбленной актера.
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