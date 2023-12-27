Эндокринолог Губарева: один мандарин содержит половину дневной нормы витамина C

Дарья Губарева, детский эндокринолог из СМ-Клиники, сообщила о пользе мандаринов для здоровья. В 100 граммах этого цитрусового фрукта содержится более половины дневной нормы витамина C, который не только поддерживает иммунную систему, но и способствует синтезу коллагена, пишет «Газета.