Эндокринолог Губарева: один мандарин содержит половину дневной нормы витамина C

Дарья Губарева, детский эндокринолог из СМ-Клиники, сообщила о пользе мандаринов для здоровья. В 100 граммах этого цитрусового фрукта содержится более половины дневной нормы витамина C, который не только поддерживает иммунную систему, но и способствует синтезу коллагена, пишет «Газета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии