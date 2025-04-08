Набиуллина: Центробанк «переживает», что уже четыре года инфляция выше цели

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Банк России «очень переживает», что уже 4 года инфляция в стране складывается выше цели, и предпринимает определённые меры, но инфляция в реале продолжает расти. Значит госпожа Набиуллина пора уже понять, что Вы всё делаете не так, прислушайтесь к советам ведущих экономистов страны, они вам об этом постоянно твердят. Но вы всё равно поступаете по своему. В этом году, благодаря вам реальная инфляция будет значительно выше 10%. Если это так и будет Вам необходимо будет подать в отставку, уступив место нормальному специалисту, который сможет выправить сложившуюся ситуацию.