Президент WADA разболтал Вовану и Лексусу, для чего был нужен скандал с Валиевой

Владимир Соловьев Наши "погоны", вероятно, не сопровождали наших спортсменов. Все кто руководит российским спортом, не понесли никакой ответственности: круговая порука.

Игорь Васиков Если спортивные чиновники оплачивают из бюджета выступления спортсменов-чмошников под белым флагом в олимпийском клоповнике, о о чем можно говорить?