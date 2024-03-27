Российские пранкеры Вован и Лексус анонсировали новый выпуск своего шоу, главным героем которого стал президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька.
Президент WADA разболтал Вовану и Лексусу, для чего был нужен скандал с Валиевой
Комментарии
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Владимир Соловьев
Наши "погоны", вероятно, не сопровождали наших спортсменов. Все кто руководит российским спортом, не понесли никакой ответственности: круговая порука.
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19 час.
Игорь Васиков
Если спортивные чиновники оплачивают из бюджета выступления спортсменов-чмошников под белым флагом в олимпийском клоповнике, о о чем можно говорить?
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15 час.
EV
Evgeni Velesik
А вот лучники, которые лидируют в мирóвом спорте, категорически отказались выступать в антисанитарных условиях французского гадюшника!
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2 час.
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