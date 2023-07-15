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Возвращение многовекторного: как Эрдоган снова «переиграл» Россию и Запад

Возвращение многовекторного: как Эрдоган снова «переиграл» Россию и Запад

Наряду с саммитом НАТО, прошедшим в Вильнюсе 11-12 июля, второй главной внешнеполитической темой недели было очередное плановое «предательство» со стороны турецкого президента Эрдогана.

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Комментарии
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Tania Еременко
Когда есть такой &quot;друг&quot; ,  врагов не надо.  Да, это было очередное плановое «предательство» со стороны султана. НЕ доверять ему! Действовать , как он, только с выгодой для своей страны. И... главное - больше не спасать, если янки снова что-то затеят против него. Неблагодарность - это подлость.  И... никаких преференций, уступок, предпочтений - предадут и продадут. А нам это надо? И в долг ничего не давать, как...  строительство  «Аккую» - крупнейший проект в истории российско-турецкого сотрудничества, который  открывал бы новые перспективы для взаимодействия двух стран. Скажите себе - СТОП - хватит! Не те это люди - читайте историю.
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