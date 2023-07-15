Возвращение многовекторного: как Эрдоган снова «переиграл» Россию и Запад

Tania Еременко

Когда есть такой "друг" , врагов не надо. Да, это было очередное плановое «предательство» со стороны султана. НЕ доверять ему! Действовать , как он, только с выгодой для своей страны. И... главное - больше не спасать, если янки снова что-то затеят против него. Неблагодарность - это подлость. И... никаких преференций, уступок, предпочтений - предадут и продадут. А нам это надо? И в долг ничего не давать, как... строительство «Аккую» - крупнейший проект в истории российско-турецкого сотрудничества, который открывал бы новые перспективы для взаимодействия двух стран. Скажите себе - СТОП - хватит! Не те это люди - читайте историю.