Последнее, что помнила женщина перед провалом в памяти, была резкая и сильная головная боль. В больницу ее привезла скорая без сознания, с лихорадкой под 40 градусов и судорожным припадком.
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