Бывший главной геолог «Конданефти» назначен вице-президентом «Роснефти»

В «Роснефти» сменился вице-президент, ответственный за геологию. Вместо Андрея Полякова, проработавшего на этом посту с 2019 года, главным геологом нефтекомпании стал Владимир Машорин, сообщает «Коммерсант».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии