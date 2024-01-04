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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Бесславный конец. Трамп готовится похоронить Германию

Бесславный конец. Трамп готовится похоронить Германию

За президентскими выборами в США, которые запланированы на 5 ноября 2024 года, с затаённым дыханием будут наблюдать не только восточноевропейские сателлиты "мирового гегемона", но и рыбёшки покрупнее.

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Комментарии
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Владимир Грачев
Германия долго шла и идёт по пути своей самоликвидации, как и вся Западная Европа! Если случится, то что написано, то значит Бог есть и наказывает тех, кто предает, обманывает своих партнёров за их высокомерие, ложь и подлость. Народ Германии сильно пострадает, но это и будет плата, за то, что выбрали себе такую власть.
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Алекс Сэм
Если убрать из этой статьи Трампа, то это статья про нынешнее время России.
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15 час.
Николай Николаевич
Про старания Меркель вы забыли?
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1 час.

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