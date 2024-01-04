Бесславный конец. Трамп готовится похоронить Германию

Владимир Грачев

Германия долго шла и идёт по пути своей самоликвидации, как и вся Западная Европа! Если случится, то что написано, то значит Бог есть и наказывает тех, кто предает, обманывает своих партнёров за их высокомерие, ложь и подлость. Народ Германии сильно пострадает, но это и будет плата, за то, что выбрали себе такую власть.