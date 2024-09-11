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РИА Новости: подпольщики 160 километров вели колонну ВСУ, чтобы ее уничтожить

РИА Новости: подпольщики 160 километров вели колонну ВСУ, чтобы ее уничтожить

На Украине агенты пророссийского подполья на протяжении около 160 километров следили за колонной украинских войск из Винницы, чтобы затем передать информацию о дислокации военным Вооруженных сил России и уничтожить транспортные средства.

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