Президент Турции отреагировал на обвинения своего конкурента в адрес РФ: Я не могу допустить нападок на Россию

Слова лидера Республиканской народной партии Турции Кемаль Кылычдароглу о том, что Российская Федерация якобы вмешивается в турецкую избирательную кампанию, вызвали резко негативную реакцию со стороны действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана.