В горах популярного российского курорта зацвела сакура

В горах сочинской «Розы Хутор» зацвела сакура. «Несмотря на то что сезон катания в горах Сочи продолжается, а на вершинах еще лежит снег, нежно-розовые цветы пышной пеной украсили деревья японской вишни Саржента на высоте 560 метров над уровнем моря», — отметили в пресс-службе курорта.