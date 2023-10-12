Автоэксперт назвал сроки замены летней резины на зимнюю

Автоэксперт Дмитрий Попов рассказал, когда стоит менять летнюю резину на зимнюю.Как отмечает телеканал «Звезда» в среду, 11 октября, специалист отметил, что менять покрышки следует, когда среднесуточная температура воздуха перестанет подниматься выше +5 градусов.
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