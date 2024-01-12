Конфликт вокруг льготной ипотеки: юристы рассказали, что грозит банкам

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) может возбудить против крупнейших ипотечных банков дело в соответствии с законом «О защите конкуренции» из-а ограничения условий выдачи льготной ипотеки, считают опрошенные «Известиями» юристы.
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