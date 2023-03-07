Матвиенко: в России не будет опасных игр в гендеры

В России хорошо понимают глубинное значение деления людей на мужчин и женщин, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в поздравлении по случаю Международного женского дня, опубликованного в блоге на сайте СФ, пишет ТАСС.
В России хорошо понимают глубинное значение деления людей на мужчин и женщин, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в поздравлении по случаю Международного женского дня, опубликованного в блоге на сайте СФ, пишет ТАСС.
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