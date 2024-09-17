Ремонтно-эвакуационная машина РЭМ-КЛ российской армии эвакуирует в тыл захваченный украинский бронеавтомобиль International MaxxPro в Курской области.
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Ремонтно-эвакуационная машина РЭМ-КЛ российской армии эвакуирует в тыл захваченный украинский бронеавтомобиль International MaxxPro в Курской области.
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