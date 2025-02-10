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Экс-сотрудник Минобороны России попал под следствие из-за махинаций при выполнении ГОЗ

Экс-сотрудник Минобороны России попал под следствие из-за махинаций при выполнении ГОЗ

У руководителей трёх подшипниковых заводов прошли обыски.Экс-сотрудник Минобороны России попал под следствие.

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