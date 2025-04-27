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Русские «Искандеры» предотвратил ужас: Киев готовил катастрофу страшнее Чернобыля

Русские «Искандеры» предотвратил ужас: Киев готовил катастрофу страшнее Чернобыля

Русские «Искандеры» предотвратил ужас: Киев готовил катастрофу страшнее Чернобыля Юлия СоколоваНа этой неделе стало известно: массированный удар российских «Искандеров» по химическому заводу в Павлодаре сорвал апокалиптический план киевского режима.

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Комментарии
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тимур чагалидзе
Народ читает эту блевотину, а писаки хайпуют и получают дивиденды! Зачем писать всякую чушь, не понимая смысла происходящего? Какая радиоактивная пыль от &quot;грязной бомбы&quot;? А если бы и так, то Искандер, уничтоживший лаборатории на территории завода не оставил бы после взрыва море радиоактивных изотопов?! Или пишущие такие гамнастатейки думают, что те, кто принимают решение нанести ракетные удары по стратегическим объектам усраены идиоты?!
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