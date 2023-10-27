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В Дагестане за опасный дрифт задержали автоблогера Гаджи

В Дагестане за опасный дрифт задержали автоблогера Гаджи

В Дагестане задержали популярного автоблогера Гаджи Гаджиева. Молодого человека уже лишали прав, но, получив их обратно, он продолжил дрифтовать, выезжать на встречку и выполнять другие опасные движения на дороге.

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