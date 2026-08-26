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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джордж Ньянг подпишет однолетний контракт на 3,9 млн с «Голден Стэйт»

33-летний форвард Джордж Ньянг (201 см) продолжит карьеру в « Голден Стэйт ». Баскетболист присоединится к команде на условиях однолетнего контракта с зарплатой в 3,9 млн долларов.

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