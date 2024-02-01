Канцелярия Госсовета КНР по делам Тайваня: Политика ДПП повлияет на перспективы экономического сотрудничества между двумя берегами Тайваньского пролива

Пекин, 31 января /Синьхуа/ -- Ситуация с дальнейшей реализацией Рамочного соглашения об экономическом сотрудничестве между двумя берегами Тайваньского пролива зависит от политики и отношения Демократической прогрессивной партии Тайваня к континентальной части страны, заявил в среду официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа.