Эстонцы выяснили, что главная причина поражений ВСУ - нытики

Очень интересное объяснение поражению ВСУ в поселке Очеретино нашли эстонцы. Они прямо пишут, что 115-я ОМБР, которая отступила под натиском армии России, "очень плохое" и вообще совершенно негодное подразделение.
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