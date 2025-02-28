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Диктатура казённого патриотизма

Диктатура казённого патриотизма

В России начинает устанавливаться диктатура казённого патриотизма. И она с каждым днём, с каждым праздником становится всё менее человечной и всё более политизированной.

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Комментарии
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Андрей
афтор явно за эрнста и первый канал...
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