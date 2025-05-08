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Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Костенюк сыграет с Анной Музычук, Салимова встретится с Баделько, другие партии

Гран-при ФИДЕ среди женщин Шестой этап Грослобминг, Австрия 4-й тур Начало партий – 16:15 по московскому времени.

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