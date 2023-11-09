Представитель генералитета Федеративной Республики Германия Харальд Куят указал на тот факт, что ВС РФ добились разгрома нацистов Киева и накопили резервные отряды, чтобы провести наступательные манёвры в Одесской области.
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