«Мерседес» опережает «Феррари» и «Ред Булл» после тестов по версии The Race

Издание The Race поделилось рейтингом силы команд после предсезонных тестов «Формулы-1» в Бахрейне. Журналисты учитывали скорость на длинных и коротких отрезках, наблюдения за поведением болидов на трассе, информацию от пилотов и представителей команд и другие факторы.
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