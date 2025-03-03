«Мерседес» опережает «Феррари» и «Ред Булл» после тестов по версии The Race

Издание The Race поделилось рейтингом силы команд после предсезонных тестов «Формулы-1» в Бахрейне. Журналисты учитывали скорость на длинных и коротких отрезках, наблюдения за поведением болидов на трассе, информацию от пилотов и представителей команд и другие факторы.