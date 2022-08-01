Дмитрий Губерниев: Зареме надо брать власть в руки, выходить из тени и быть владычицей морскою. Пусть железной рукой вписывает себя в историю «Спартака»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова супруги владельца "Спартака" Леонида Федуна Заремы Салиховой о слухах об изменениях в команде.
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