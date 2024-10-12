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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Россияне очень похожи на испанцев, мне комфортно тут. Слышал только хорошие отзывы о стране». Мартинес из хабаровского СКА об РФ

29-летний хавбек сейчас выступает за хабаровский СКА в Мелбет Первой лиге. «Если честно, то очень положительные впечатления, мне все нравится.

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