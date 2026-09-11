От сортировки к сжиганию: как три сорванные концессии превратились в мусоросжигательные печи

Три концессионных соглашения на строительство мусоросортировочных комплексов в Петровске-Забайкальском, Улётовском и Нерчинском районах официально признаны нереализуемыми — концессионер так и не смог разработать проектную документацию, а прокуратура через суд добивается признания соглашений недействительными.