Бывший замглавы МУГИСО арестован в Оренбурге

В Оренбурге арестован экс-министр природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Александр Самбурский, который несколько лет назад занимал должность замминистра управления государственным имуществом Свердловской области.
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