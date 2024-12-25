Роджерс: Грядущее мятежно, но надежда есть

СП Светлана Позднякова Samarium,побольше бы с такими мыслями,как у вас граждан России,может быть и можно было бы что-то в Стране изменить….А пока только вперёд к Победе,с наименьшими потерями для нас.Пусть Всевышний хранит всех наших защитников на фронте и в тылу🙏🙏🙏🙏

Юрий Золотарев И о-очень важно, что под ногами уже не болтаются Пу-Галкины, макаревичи и проТчие ахеджаки! И Слава Богу, что Диавол прибрал к себе Навала! Говно всегда мешает в историческом деле освобождения России от скверны, так что пускай онО плавает где-то там, в отдалении, в небытии, в виртуале...