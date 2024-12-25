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Роджерс: Грядущее мятежно, но надежда есть

Роджерс: Грядущее мятежно, но надежда есть

Знаю я, что эта песняНе к погоде и не к месту,Мне из лестного бы тестаВам пирожные печь.Александр ГрадскийИтак, информации уже достаточно, чтобы обрисовать основные сценарии развития событий на ближайшие несколько лет.

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Комментарии
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СП
Светлана Позднякова
Samarium,побольше бы с такими мыслями,как у вас граждан России,может быть и можно было бы что-то в Стране изменить….А пока только вперёд к Победе,с наименьшими потерями для нас.Пусть Всевышний хранит всех наших защитников на фронте и в тылу🙏🙏🙏🙏
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10 час.
Юрий Золотарев
И о-очень важно, что под ногами уже не болтаются Пу-Галкины, макаревичи и проТчие ахеджаки! И Слава Богу, что Диавол прибрал к себе Навала! Говно всегда мешает в историческом деле освобождения России от скверны, так что пускай онО плавает где-то там, в отдалении, в небытии, в виртуале...
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9 час.
ИК
Иосиф Калинин
Ну, Роджерс в своем репертуаре! Европа готовит войну с Россией... Но Европа вот-вот развалится, а США, вообще не до России.... Но к войне мы должны готовится.... Но лучше, чтобы они развалились сами....
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5 час.

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