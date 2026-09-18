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Газета.ру

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"М.Видео": сообщения о неизвестных входах говорят о взломе аккаунта на Госуслугах

"М.Видео": сообщения о неизвестных входах говорят о взломе аккаунта на Госуслугах

Уведомления о неизвестных входах, неожиданная смена телефона или электронной почты, а также появление посторонних заявлений могут свидетельствовать о взломе аккаунта на «Госуслугах».

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