"М.Видео": сообщения о неизвестных входах говорят о взломе аккаунта на Госуслугах

Уведомления о неизвестных входах, неожиданная смена телефона или электронной почты, а также появление посторонних заявлений могут свидетельствовать о взломе аккаунта на «Госуслугах».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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